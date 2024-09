Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 12:05

Rio - Bastante conhecida no Paraguai, a modelo Eli Villagra, musa do Cerro Porteño, realizou um ensaio de noiva a convite do jornal paraguaio "Popular". Ao comentar seus desejos, a beldade afirmou que sonha em se casar futuramente.

"Como a maioria das mulheres tradicionais, pretendo me casar, começar minha casa, seguindo o exemplo que meus pais me deram. Eles incutiram em mim princípios e valores cristãos", afirmou em entrevista ao jornal paraguaio "Popular".

Em relação ao pretendente, a Eli afirmou que seu futuro marido precisa ser alguém fiel e que também não seja mulherengo.



"Gostaria que ele fosse um homem muito viril, com essência masculina; Ou seja, deve ser detalhista, atento e acima de tudo fiel. Mas eu gostaria de um marido que não fosse mulherengo porque não gosto do que qualquer um pode ter.", disse.