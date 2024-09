Naná Silva vai se tornar a brasileira mais jovem a entrar no ranking do WTA - Ricardo Moreira/DGW

Publicado 17/09/2024 11:30 | Atualizado 17/09/2024 11:31

Rio - Nauhany Silva, conhecida como Naná, está perto de fazer história. A jovem tenista, de apenas 14 anos, vai entrar para o ranking mundial da WTA a partir do próximo dia 23 e se tornar a brasileira mais nova a conseguir o feito.

Naná conseguiu garantir a entrada no ranking da WTA após vencer partidas em três torneios profissionais (ITF W35 de Leme e o W50 e W35 de São Paulo). Em abril, sagrou-se campeã do Roland Garros Junior Series e recebeu convite para disputar no saibro mais famoso do mundo pelo juvenil do Grand Slam.

Na competição juvenil de Roland Garros, em Paris, Naná Silva foi eliminada na primeira rodada pela tcheca Laura Samsonova. Também no mês de abril, a jovem tenista treinou com a seleção brasileira e conheceu os principais tenistas brasileiros, como Bia Haddad e Gustavo Kuerten.