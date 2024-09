Yenys Olmedo é torcedora do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 14:45

Rio - A muda do Olimpia, Yenys Olmedo, publicou um vídeo em que aparece sensualizando em seu Instagram. No fundo, a beldade colocou uma música bastante conhecida do público brasileiro "Você virou Saudade", do grupo de pagode Só para Contrariar.

Alguns do seus fãs comentaram na publicação: "Está sempre mais bonita", "Namora comigo", "Um corpo de uma deusa", "Meu Deus, essa mulher está cada dia mais bela", foram alguns dos comentários.

Torcedora do Olimpia, principal clube do Paraguai que já conquistou três Libertadores, Yenys Olmedo faz muito sucesso nas redes sociais. A beldade tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.