Volta Redonda briga pelo acesso à Série B do BrasileirãoDivulgação/Volta Redonda

Publicado 17/09/2024 18:59 | Atualizado 17/09/2024 19:48

Rio - Na liderança do Grupo A no quadrangular da Série C do Brasileirão, o Volta Redonda vive grande fase e encerrou o primeiro turno com campanha digna de acesso. Invicta, a equipe do Sul do Estado agora se concentra para mais três compromissos e pode garantir a vaga na Série B até com uma rodada de antecedência.

O Esquadrão de Aço soma cinco pontos, com uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o São Bernardo - terceiro colocado da chave - e dois empates sem gols, contra Remo e Botafogo-PB, ambos fora do Rio de Janeiro.

Para confirmar a tão sonhada vaga na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda precisa de duas vitórias e um empate para não depender de nenhum dos adversários do grupo. Agora o cenário se inverte e a sequência é positiva, com dois jogos no Raulino de Oliveira e um fora. São três combinações de resultados em que o clube pode garantir a classificação antes mesmo da última rodada:

Cenário 1

Vitória do Volta Redonda sobre o Remo na 4ª rodada

Empate entre Botafogo-PB e São Bernardo-SP na 4ª rodada

Vitória do Remo sobre o São Bernardo na 5ª rodada

Empate ou vitória do Volta Redonda com o Botafogo-PB na 5ª rodada



Cenário 2

Vitória do Volta Redonda sobre o Remo na 4ª rodada

Vitória do Botafogo-PB sobre São Bernardo-SP na 4ª rodada

Vitória do Remo sobre o São Bernardo na 5ª rodada

Vitória do Volta Redonda sobre o Botafogo-PB na 5ª rodada.



Cenário 3

Empate entre Volta Redonda e Remo na 4ª rodada

Vitória do Botafogo-PB sobre São Bernardo-SP na 4ª rodada

Vitória do Remo sobre o São Bernardo na 5ª rodada

Vitória do Volta Redonda sobre o Botafogo-PB na 5ª rodada.