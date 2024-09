Rosy Alderete é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 19:20

Rio - A musa do Olimpia, Rosy Alderete, deu sua opinião sobre o fato cada vez mais comum de mulheres pagarem as contas dos compromissos quando saem com homens. Ela citou seu próprio exemplo de como age em seus encontros.

"Se eu gosto muito da pessoa e ela não tem possibilidades de pagar, posso convidá-la, é para isso que trabalho e tenho meu próprio dinheiro", afirmou em entrevista ao portal paraguaio "Extra".

Na opinião da beldade a visão de que o homem tem a obrigação de arcar com os custos financeiros de uma saída em casal é algo de outra geração.



"Essa ideia de que só o homem tem que pagar é muito antiquada, agora também podemos pagar e mimar os nossos namorados", disse.