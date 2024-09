Lourdes Garcia é musa do River Plate - Reprodução / Instagram

Lourdes Garcia é musa do River PlateReprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 17:50 | Atualizado 17/09/2024 18:09

Rio - As musas do River Plate, Iara Cuevas e Lourdes Garcia prepararam uma surpresa para os torcedores do clube argentino. Por meio dos seus perfis oficiais no Instagram, as duas beldades compartilharam um vídeo em que aparece juntas sensualizando para seus fãs.

fotogaleria

As duas contam com muitos seguidores nas redes sociais. Iara tem mais de 109 mil fãs no Instagram, enquanto Lourdes Garcia aparece com um pouco menos. A beldade conta com cerca de 62 mil seguidores.