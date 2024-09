Luto - Reprodução

Publicado 17/09/2024 16:42 | Atualizado 17/09/2024 16:46

Rio - O ex-atacante César, de 68 anos, morreu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicação de um câncer na próstata. Ele estava internado em um hospital. Como jogador, César fez história defendendo o America e o Grêmio.

Nascido em São João da Barra, município do Norte Fluminense, César iniciou sua carreira no America. Pelo clube da Zona Norte do Rio, o ex-atacante atuou por quatro temporadas. Em 1979, ele foi artilheiro do Brasileiro pela equipe carioca e acabou se transferindo para o Benfica.

Após mais quatro anos no futebol português, César voltou ao Brasil para defender o Grêmio. No Tricolor de Porto Alegre viveu seu maior momento na carreira ao marcar o gol que garantiu o primeiro título da Libertadores para os gaúchos. Ele foi campeão do mundo pelo Grêmio no mesmo ano.



Em 1985, defendeu o Palmeiras, mas sem o mesmo brilho. Posteriormente passou pelo São Bento, de Sorocapa, e encerrou sua carreira no Pelotas, do Rio Grande do Sul. Por conta de uma sequência de lesões, César parou de jogar aos 31 anos.