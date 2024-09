Troféu da Liga dos Campeões sairá para clube que vencer formato inédito da competição - Divulgação / Uefa

Troféu da Liga dos Campeões sairá para clube que vencer formato inédito da competiçãoDivulgação / Uefa

Publicado 17/09/2024 16:00

principal duelo do dia será Manchester City contra a Inter de Milão.

A primeira rodada da nova Liga dos Campeões começou nesta terça-feira (17) e continua na quarta (18) com mais seis partidas. O

O time de Pep Guardiola estreia em casa contra os italianos, às 16h (de Brasília). Quem também joga é o PSG, em seu primeiro jogo de Liga dos Campeões desde a saída de Mbappé, que foi para o Real Madrid.

A equipe francesa recebe o Girona, sensação do último Campeonato Espanhol. Vice-campeão na última edição, o Borussia Dortmund vai à Bélgica enfrentar o Brugge.

Jogos de quarta: horários e onde assistir



Bologna x Shakhtar Donetsk - 13h45 (Max)

Sparta Praga x RB Salzburg - 13h45 (Max)

Manchester City x Inter de Milão - 16h (TNT e Max)

PSG x Girona - 16h (Max)

Brugge x Borussia Dortmund - 16h (Space e Max)

Celtic x Slovan Bratislava - 16h (Max)

* Horários de Brasília





O novo regulamento da Liga dos Campeões

cada clube enfrenta oito adversários



Além disso, a definição dos classificados para as oitavas de final será por pontos corridos, como uma liga. Com o novo formato, conhecido como fase da liga, definidos por sorteio . Ou seja, o número de jogos subiu de seis nos grupos para oito na classificatória.Além disso, a, como uma liga.

Ao término da fase de liga, quem terminar entre primeiro e oitavo estará garantido nas oitavas de final. Os times da nona à 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas para as oitavas. Do 25º lugar para baixo serão eliminados da Liga dos Campeões.



O regulamento até a semifinal é o mesmo das edições anteriores, com jogos de ida e volta e sem gol qualificado. Se houver empate no confronto, prorrogação e pênaltis, se necessário.



A final da Liga dos Campeões será na Allianz Arena, estádio do Bayern, em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio de 2025.