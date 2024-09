Luís Castro ao lado de Cristiano Ronaldo - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 17/09/2024 15:38

Arábia Saudita - Cristiano Ronaldo fez uma publicação no story do Instagram para se despedir de Luís Castro, que deixou o Al-Nassr nesta terça-feira (17) . O atacante postou uma foto ao lado do técnico e escreveu: "Obrigado por tudo, Mister".

Mensagem de Cristiano Ronaldo para Luís Castro Reprodução/Instagram @cristiano

Luís Castro não resistiu ao começo ruim de temporada do Al-Nassr. Foram apenas duas vitórias em seis partidas.

Ele estava no clube saudita há 14 meses. No fim da última temporada, a imprensa saudita chegou a cravar a saída do treinador, mas o clube deu um voto de confiança ao comandante, que não resistiu ao novo momento ruim.

O português assumiu o Al-Nassr no ano passado, após deixar o Botafogo, que liderava o Campeonato Brasileiro com uma boa margem. Na equipe saudita, o português acabou vendo o domínio do Al-Hilal, comandando por Jorge Jesus, e não conseguiu os resultados esperados.