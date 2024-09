Marquinhos Xavier orienta o Brasil no jogo diante da Croácia - Leto Ribas/CBF

Publicado 17/09/2024 17:20

Uzbequistão - Marquinhos Xavier explicou a estratégia do Brasil na goleada sobre a Croácia por 8 a 1, nesta terça-feira (17) , pela segunda rodada da Copa do Mundo de futsal. O técnico destacou que o adversário era muito forte fisicamente e, por isso, a Seleção buscou ser mais rápida em quadrada para desgastar o rival. Ele ainda ressaltou que o grupo entendeu a proposta para a partida.

"Enfrentamos uma equipe muito forte fisicamente. Então, conseguimos entender que o contato talvez não fosse a melhor forma de jogar. Por isso, fomos mais rápidos e tentamos desgastar a equipe adversária principalmente no primeiro tempo. O Brasil entendeu a proposta, e eu acho que construímos uma vitória tranquila, dentro dos nossos domínios durante praticamente todo o tempo", explicou Marquinhos Xavier.

Com o resultado, o Brasil garantiu vaga antecipada nas oitavas de final da Copa do Mundo de futsal. A Seleção soma seis pontos e aparece na liderança do Grupo B.

A equipe do técnico Marquinhos Xavier tem compromisso na próxima sexta-feira, a partir das 9h30 (de Brasília), contra a Tailândia. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.

"Será um jogo mais rápido, de jogadores mais leves, mais velozes, então acho que eles vão competir conosco pelos espaços dentro da quadra, tentar desgastar nossa equipe, porque eles também já vêm com o volume de dois jogos, isso vai pesar um pouquinho nesse terceiro jogo", disse o treinador.

"A gente conseguiu revezar todo mundo e provavelmente já teremos o Marcênio também nessa próxima partida, que vai dividindo um pouco mais o tempo para termos mais combustível para terminar o jogo com a nossa primeira colocação, que também faz parte do nosso objetivo", concluiu.