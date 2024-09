Marquinhos está no PSG há 11 anos, sendo o jogador com mais tempo de clube no atual elenco - Franck Fife / AFP

Publicado 17/09/2024 18:38

Rio - Apesar de não ter mais grandes nomes no time, Marquinhos segue com grandes expectativas para o PSG na Liga dos Campeões. Diferentemente dos últimos anos, o clube francês não terá um elenco estrelado nesta temporada.

"Temos o objetivo e o sonho de brilhar nesta competição. Meus companheiros de equipe ainda são os melhores do mundo para mim, mesmo que não haja grandes nomes" disse Marquinhos, em entrevista coletiva nesta terça-feira (17).



Agora sem Mbappé, o PSG investiu na contratação de jogadores mais jovens e menos badalados. Um dos nomes com mais destaque foi o meia João Neves, de 19 anos, que chegou do Benfica. O parisienses gastaram cerca de 60 milhões de euros (R$ 365 milhões) para contar com o atleta. Sua chegada, inclusive, foi elogiada por Marquinhos.

"É um monstro. Ele se adaptou rapidamente à equipe, ao clube, especialmente ao meio-campo, onde não é fácil. Desde o segundo jogo, ele mostrou que entendeu a equipe. Mesmo sendo muito jovem, ele já é maduro. Ele vai continuar a evoluir, e nós vamos apoiá-lo", ponderou.

O PSG entra em campo nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), contra o Girona, pela primeira rodada da fase de liga da Champions. Além do time espanhol, os parisienses irão enfrentar Arsenal, PSV, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, RB Salzburg, Manchester City e Stuttgart.