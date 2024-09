Rodrygo, em seu Instagram - -

Publicado 17/09/2024 18:35

O atacante do Real Madrid e camisa 10 da Seleção Brasileira, Rodrygo, comentou uma postagem do programa “El Chiringuito de Jugones”, da Espanha. O veículo esportivo afirmou que ele estaria insatisfeito por não ser colocado na publicação de pré-jogo do Real Madrid para a partida contra o Stuttgart, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League.

"O Real Madrid se esqueceu do Rodrygo?", dizia a postagem do "El Chiringuito" no Instagram. A imagem exibia apenas Mbappé, Vini Jr. e Bellingham. Mais tarde, Rodrygo fez uma publicação em vídeo, nos seu “stories”, com fotos dele, data, local e horário da partida contra o Stuttgart, acompanhada de uma música brasileira. Esse tipo de postagem é comum entre jogadores de futebol, funciona como um anúncio da partida e da presença do jogador, seja no banco ou entre os titulares.

“Meu mano, o que te falta é Jesus. Deus guia o guidão e tira do caminho ruim. Muita gente ruim, que só quer teu mal. Só faz mal contra tu. E eu já vivi pior…”, dizia a letra escolhida pelo jogador.

O El Chiringuito, então, afirmou em nova publicação nas redes sociais que a letra seria uma mensagem direta do brasileiro para o clube merengue: “Rodrygo responde à foto do Real Madrid onde não aparece”. A suposição gerou revolta, e o camisa 10 da Seleção, por meio de sua assessoria, acusou o programa “El Chiringuito TV” de fake news.

“O perfil El Chiringuito de Jugones (@elchiringuitotv) publicou hoje uma fake news, criada em dia de jogo importante pela UEFA Champions League apenas para tentar levantar polêmica onde não há. O post de chamada da partida desta terça do Real Madrid, colocado no story do Instagram do jogador Rodrygo (@rodrygogoes), não tem relação com nenhum outro conteúdo das redes sociais. Trata-se de algo rotineiro, que é feito há anos nos canais oficiais do Rayo”, reporta o comunicado.