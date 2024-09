Endrick marcou para o Real Madrid em sua estreia na Liga dos Campeões - Pierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 17/09/2024 18:45

Foi mais complicado do que as projeções, mas o atual campeão estreou com vitória na Liga dos Campeões 2024-2025. Na tarde desta terça-feira (17), no Santiago Bernabéu, o Real Madrid bateu o Stuttgart por 3 a 1 em jogo duro na capital espanhola. O gols dos merengues foram marcados por Mbappé, Rüdiger e o jovem Endrick, que fechou o placar no último lance.

A primeira partida do Real no novo formato da competição, agora com 36 equipes participantes, foi difícil diante de um Stuttgart corajoso no Bernabéu, que obrigou Courtois a fazer grandes defesas na primeira etapa. O jogo só saiu do zero no segundo tempo.

Mbappé foi quem deu o primeiro golpe abrindo o placar com um minuto. A equipe alemã equilibrou o duelo, se lançou ao ataque e deixou tudo igual aos 23, com gol marcado pelo atacante Deniz Undav.

Depois de muitos gols perdidos e domínio, o Real só voltou a ter vantagem aos 38, com o zagueiro Rüdiger aproveitando a cobrança de escanteio de Luka Modric. Depois disso, o Stuttgart pressionou no campo de ataque me busca do empate, mas não conseguiu furar o bloqueio armado por Ancelotti. Veio do banco, então, a nova estrela para dar os três pontos ao time da casa.

Endrick, que havia entrado em campo um pouco antes do gol de Rüdiger no lugar de Bellingham, surpreendeu aos 49 da segunda etapa para marcar em sua estreia na Liga dos Campeões. Ele recebeu em contra-ataque, carregou desde o campo de defesa,, tinha opções de Mbappé e Vini Jr para passar, mas arriscou de longe. O goleiro Nübel tentou a defesa, mas a bola entrou no canto esquerdo.

Outros resultados

No primeiro dia de Liga dos Campeões, outros cinco jogos agitaram a terça-feira, com destaque para a goleada impiedosa do Bayern para cima do Dinamo Zagreb, da Croácia.

Juventus 3 x 1 PSV

Young Boys 0 x 3 Aston Villa

Bayern 9 x 2 Dinamo Zagreb

Sporting 2 a 0 Lille

Milan 1 x 2 Liverpool

A rodada ainda terá seis jogos nesta quarta e a mesma quantidade na quinta-feira. No novo formato, cada equipe equipe jogará oito vezes na fase de classificação com adversários definidos em sorteio pela Uefa. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Os times que ficarem da nona à 24ª colocação disputarão etapa de playoffs valendo mais oito vagas nas oitavas, e os 12 últimos colocados serão eliminados diretamente.