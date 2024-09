Tia Ruth morreu aos 96 anos - Reprodução

Publicado 17/09/2024 23:23

Nesta terça-feira, 17, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que eternizará o nome de Tia Ruth, torcedora símbolo do America, em um logradouro do município do Rio. Carlo Caiado e Dr. João Ricardo são os autores do PL, que agora segue para sanção do executivo.

"As histórias do America e da Tia Ruth se confundem. Tia Ruth era um exemplo de torcedora. Nunca abandonou seu clube de coração. Essa homenagem é justa e muito merecida, ainda mais no ano que marca seu centenário", destacou o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado.

Tia Ruth costumava entrar em campo para cumprimentar os jogadores e distribuía flores para a torcida adversária, como um símbolo de paz. Em 1960, ela foi ao Maracanã ver America conquistar o Campeonato Carioca daquele ano.