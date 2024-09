Estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá jogos do Brasileirão e da seleção brasileira - Carlos Gregório Jr / Vasco

Publicado 17/09/2024 21:25

Palco das partidas entre Vasco e Palmeiras (22/9) e Botafogo e Grêmio (28/9), pelo Brasileirão, e de Brasil e Peru, no dia 15/10 pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, teve o gramado renovado. Esta foi a primeira vez que o campo foi trocado desde a reinauguração, em 2013.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 22 carretas saíram do Rio de Janeiro rumo à capital federal com oito mil m² de grama pronta. A troca começou no fim de agosto.

O gramado foi completamente substituído por um campo que utiliza a técnica "Ready to Play". Natural, a grama apresenta maior espessura e enraizamento, garantindo maior aderência ao solo, densidade e estabilidade para a pisada.

"Nosso objetivo é receber grandes jogos ainda neste segundo semestre, e por isso decidimos investir e oferecer a maior qualidade possível para as partidas. Estudamos os gramados e as tecnologias que são referência dentro e fora do Brasil", afirmou o diretor do Mané Garrincha, Bernardo Bessa.