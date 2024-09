Will Smith recebe de presente camisa do Vasco - Reprodução de Instagram

Publicado 20/09/2024 10:15





A camisa do Vasco foi entregue pelo ator Felipe Gabriel. Já a do Flamengo . Já a do Flamengo foi um presente do cantor Naldo Benny.





Durante a apresentação no Palco Sunset, do Rock in Rio, Will Smith segurou uma bandeira do Brasil. O ator e cantor norte-americano ainda levantou o público ao arriscar algumas rimas em português da música "Bad Boys", cujo filme homônimo é estrelado por ele e Martin Lawrence.

O quarto filme da franquia iniciada em 1995, 'Bad Boys: Até o fim', estreou recentemente.