Will Smith se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio - Renan Areias/Agência O Dia

Will Smith se apresenta no Palco Sunset do Rock in RioRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 20/09/2024 08:49 | Atualizado 20/09/2024 08:55

Rio - Conhecido por seu trabalho em séries e filmes, Will Smith, de 55 anos, mostrou ao público seu lado cantor em um pocket show eletrizante no Palco Sunset, do Rock in Rio, nesta quinta-feira (19). O artista chegou a rimar em português em uma parte da música "Bad Boys".

fotogaleria

A apresentação ainda teve direito a participação do coral CarioCanto na canção "You can make it". "Gettin' Jiggy wit It" e "Miami", que teve o nome trocado por "Rio", animaram o plateia.

Will também entoou "Magalenha", de Sergio Mendes, que morreu aos 83 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, no início deste mês. Durante a apresentação, ele também segurou uma bandeira do Brasil. Imagens da cidade maravilhosa foram projetadas no telão, como a do Cristo Redentor. "Eu estou feliz de estar aqui no Brasil. Rio, eu amo aqui. Obrigada por todo o amor", declarou.

Animado, o astro norte-americano ainda desceu do palco e interagiu com o público. No Instagram, Smith compartilhou alguns registros do momento especial e escreveu: Obrigado Rock in Rio. Obrigada Brasil.

Confira: