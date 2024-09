Ed Sheeran encanta público do Rock in Rio com show sem estruturas grandiosas e dançarinos

Rio - Sozinho no palco e com um repertório repleto de hits, o cantor britânico Ed Sheeran encerrou o quarto dia de Rock in Rio, na noite desta quinta-feira (19), no Palco Mundo. Ao longo da apresentação, o astro, que usava uma camisa em homenagem ao Rio, interagiu com o público e prometeu voltar em uma turnê solo no ano que vem.

Sheeran, de 33 anos, iniciou o show com "Castle on The Hill". Com um violão, sintetizador, e sem qualquer tipo de playback, Ed explicou ao público: "Tudo que você ouve é tocado ao vivo. Não tem nada pré-gravado". Com um ritmo mais dançante, "Shiver", "Shape of You" e "Don’t" empolgaram a plateia.

A emoção rolou solta com os sucessos "Thinking Out Loud", "Photograph", "Perfect" e "Love Yourself". O público fez coro. Durante o espetáculo, sem banda e dançarinos e estruturas mirabolantes, o artista contou algumas histórias, incluindo os perrengues do início da carreira e a perda repentina de um amigo. O show encerrou com "Bad Habits".

"Obrigado por ficarem até tão tarde em uma quinta-feira… agradeço aos motoristas de trem e de ônibus, às babás… a todo mundo que nos permitiu estar aqui", agradeceu o artista, que faz sua quarta passagem pelo Brasil. Ele já esteve por aqui em 2015, 2017 e 2019.

Antes de deixar o palco, o ruivinho prometeu retornar ao país em 2025 com uma turnê solo.

