Ed Sheeran se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio - Renan Areias/Agência O Dia

Ed Sheeran se apresenta no Palco Mundo do Rock in RioRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 20/09/2024 08:44 | Atualizado 20/09/2024 09:10

Rio - De volta para mais uma rodada de shows, o segundo fim de semana do Rock in Rio começou com tudo. Nesta quinta-feira (19), Ed Sheeran fechou o quarto dia de festival com uma apresentação que é 8 ou 80. Charlie Puth levantou o público com o pop e Joss Stone levou o clima good vibes para o Palco Mundo. Enquanto isto, Jão mostrou toda sua potência e provou que é um grande artista.

fotogaleria

No Palco Sunset, Gloria Groove emendou hit atrás de hit e levantou a galera. Com rápida participação especial, Will Smith deixou de fora seu maior sucesso, mas conseguiu, de certa forma, engajar o público. Ferrugem transformou a Cidade do Rock na Cidade do Pagode com seus maiores sucessos. Felipe Ret passeou por suas eras e Pedro Sampaio colocou os fãs para pular ainda no início do festival.

Ed Sheeran

Não há dúvidas de que Ed Sheeran entrega um show 8 ou 80 - ou você ama ou você odeia -, e no Palco Mundo do Rock in Rio não foi diferente. Isto, porque o britânico se apresenta sem qualquer tipo de banda, dançarinos ou estruturas mirabolantes . Durante sua apresentação, o cantor mostra que tem talento e constrói seus maiores sucessos sozinho na frente do público.

Com um sintetizador, e sem qualquer tipo de playback, Ed constrói suas músicas desde a base até a voz em cima do palco. "Tudo que você ouve é tocado ao vivo. Não tem nada pré-gravado", explicou o cantor ao público que não conhece seu tipo de show.

Com um talento inegável, o artista conseguiu colocar o público para cantar a plenos pulmões alguns de seus maiores sucessos, como "Shivers", "Thinking Out Loud", "Photograph", "Perfect", "Shape of You", "Bad Habits" e outros. Ao fim da apresentação, o cantor prometeu voltar ao Brasil em 2025 com uma turnê mundial.

Gloria Groove

Do pop ao pagode, passando pelo funk, Gloria Groove entregou um show recheado de hits. Entregando vocal e dança, a cantora colocou o público para pular. Até os que queriam descansar não resistiram e logo se jogaram na apresentação da Drag Queen.

Com um show mais acelerado, talvez pelo encaixe de última hora de Will Smith no Palco Sunset, Gloria Groove tentou encaixar seus maiores sucessos em uma apresentação de pouco mais de uma hora. Com look caprichado e um corpo de balé sincronizado, a cantora entoou hits como "Leilão", "Bonekinha", "AMEIANOITE", "5 Minutinhos", "Radar", "Coisa Boa", "Vermelho", "A Queda" e muitos outros.

Will Smith

Encaixado de última hora na line-up do Palco Sunset, Will Smith até tentou, mas não conseguiu levantar o público que se espremeu para assistir ao rapper. Durante alguns refrões o americano até conseguiu engajar os fãs, mas a apresentação de 18 minutos não foi a melhor do dia.

Logo no início do show, Will rimou em português com a música "Bad Boys" . "Gettin' Jiggy wit It" e "Miami", que teve o nome trocado por "Rio", foram alguns dos hits que colocou o público para cantar. "The Fresh Prince of Bel-Air", trilha sonora do seriado "Um maluco no pedaço", e talvez uma das mais esperadas pelos fãs, no entanto, não foi tocada.

Charlie Puth

Mostrando que tem tudo para ficar em lugar de destaque no Rock in Rio, o cantor, que estreou no festival em 2019 no Palco Sunset, levou um show dançante, que colocou o público para pular ao som de seus maiores sucessos. "Attention", "Left and Right", "Marvin Gaye", "We Don't Talk Anymore" e o emocionante "See You Again" foram alguns dos hits apresentados por Charlie Puth no Palco Mundo.

Ferrugem

O Rock in Rio se transformou em um grande churrasco na laje quando Ferrugem subiu ao Palco Sunset e deu um show de pagode digno de atrair o público da Cidade do Rock para se espremer no espaço. Entregando nos vocais, hits como "Me Perdoa", "Apaguei pra Todos", "O Som do Tambor" e muitos outros fizeram parte da apresentação que deixou um gostinho de Palco Mundo... será que vem aí?

Joss Stone

Com um clima good vibes, Joss Stone não se apresentou para um público muito grande, mas cativou os que pararam para assistir à apresentação da cantora inglesa. Com muito carisma e uma voz potente, a artista levou para o Palco Mundo músicas como "Stoned Out Of my Mind", "Mr. Wankerman", "Super Duper Love", e muitos outros hits.

Felipe Ret

Passeando por todas as eras da carreira, Felipe Ret colocou o público para pular em um show envolvente no Palco Sunset. Com hits como "Corte Americano", "7 Meiota", "Louco pra voltar", "Invicto" e muitos outros, o rapper ainda recebeu Caio Luccas no palco para a apresentação que contagiou os fãs do início ao fim.

Jão

Responsável por abrir o Palco Mundo no quarto dia do festival, Jão mostrou a que veio e entregou um show animado do início ao fim. O cantor comandou um grande coro de fãs, principalmente ao som dos sucessos "Idiota", "Lindo Demais", "Vou Morrer Sozinho" e "O Triste É que Eu Te Amo".

Pedro Sampaio



Enquanto o público chegava à Cidade do Rock, Pedro Sampaio, responsável por abrir o segundo fim de semana do Rock in Rio, transformou o Palco Sunset em um grande TikTok. Com sucessos como "Astro", "Atenção", "No Chão Novinha", "Cavalinho", além de covers de divas pop, e muitos outros, fizeram os fãs pularem do início ao fim da apresentação.