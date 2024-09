O pianista Sérgio Mendes - Reprodução/Instagram

O pianista Sérgio MendesReprodução/Instagram

Publicado 06/09/2024 12:38 | Atualizado 06/09/2024 13:43

Rio - O pianista brasileiro Sérgio Mendes morreu aos 83 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, na quinta-feira (5). A informação foi confirmada ao jornal O DIA pela família do músico nesta sexta-feira (6). "Sua esposa e parceira musical há 54 anos, Gracinha Leporace Mendes, esteve ao seu lado, assim como seus amorosos filhos", diz um trecho da nota enviada por familiares.

fotogaleria

O brasileiro se apresentou pela última vez em novembro de 2023, em casas lotadas em Paris, Londres e Barcelona. Nos últimos meses, sua saúde ficou debilitada pelos efeitos da COVID de longa duração.

"A família está processando essa perda e mais detalhes sobre os serviços fúnebres e memoriais serão fornecidos posteriormente", conclui o texto.

Com mais de 60 anos de carreira, ele ajudou a difundir pelo mundo a bossa nova, MPB e samba, fez grandes parcerias musicais, entre elas, duas turnês com Frank Sinatra. O brasileiro ganhou um prêmio Grammy, dois Grammys Latinos e foi indicado ao Oscar em 2012 pela música "Real in Rio", apresentada no filme de animação "Rio".



“Há uma palavra em inglês que eu amo: Serendipity (dom de atrair o acontecimento de coisas felizes). Essa é a história da minha vida.”, disse Sergio Mendes



Nascido em Niterói, no dia 11 de fevereiro de 1941, Sérgio começou com o Sexteto Bossa Rio, gravando o disco Dance Moderno em 1961 e foi um dos artistas brasileiros de maior sucesso internacional. Ele gravou mais de 35 álbuns - entre eles "The swinger from Rio" (1964), "Ye-me-lê. Sergio Mendes & Brazil' 66" (1970) e "Arara" (1989)- e ganhou discos de ouro e platina em alguns deles. Entre os destaques de sua carreira de sucesso estão o som pop latino de seu icônico grupo Brasil '66 ; suas colaborações com lendas do jazz como Cannonball Adderley e Herbie Mann e o sucesso de "Never Gonna Let You Go ".

Aos 21 anos, viajou para trabalhar em Nova York com Tom Jobim. "Foi um querido amigo, tive a grande sorte de trabalhar, ele fez lindos arranjos para mim. Foi o meu mestre. Quando fiz meu primeiro disco Bossa Rio, ia para casa dele em Ipanema, nós ficávamos trabalhando até 1h30, 2 horas na manhã, ele me levava na Praça XV para eu pegar a barca para Niterói. É um gênio. Se não tivesse havido as melodias do Tom, não teria havido a bossa nova", contou Sérgio no "Conversa com Bial" há três anos. Seu maior sucesso, foi a música "Mas Que Nada", composta por Jorge Ben Jor, em 1966, e regravada por grandes artistas ao redor do mundo, como Black Eyed Peas. "Passou a fazer parte do meu repertório, é um canto que fica na cabeça das pessoas. 'Mas Que Nada' todo mundo ama e canta junto, é a força da melodia. 'País Tropical', 'Chove Chuva', gravei todas ela com muito prazer", contou ele a Pedro Bial.

Sérgio Mendes morava nos Estados Unidos desde 1964 e deixa a mulher, a cantora Gracinha Leporace, dois filhos Gustavo e Tiago Mendes e netos.