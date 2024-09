Dezenas de registros do asteroide foram publicados na internet - Reprodução / YouTube

Publicado 06/09/2024 10:57

Um asteroide foi avistado entrando na atmosfera da Terra nesta quarta-feira (4). Moradores da província de Cayagan, nas Filipinas, do continente asiático, registraram o momento em que o objeto causou um clarão no céu da região, que estava escuro, antes de se desintegrar. Ele foi detectado pelo Catalina Sky Survey, programa de monitoramento espacial da NASA, horas antes da sua aparição.

O Serviço de Administração Atmosférica, Geológica e Astronômica das Filipinas (PAGASA, na sigla em inglês) publicou um comunicado sobre o ocorrido. Segundo a instituição, o asteroide, que ficou com aparência semelhante a uma "bola de fogo", tinha aproximadamente 1 metro e não representava perigo real para o planeta e os humanos. A "Associated Press" compilou diferentes vídeos do momento em que o objeto espacial é visto caindo.

"Eles são pequenos o suficiente para queimarem na atmosfera ao entrarem, e quaisquer restos da rocha provavelmente cairiam no oceano", afirma o comunicado. Conforme a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), asteroides deste tamanho são inofensivos e atingem a Terra uma vez a cada duas semanas.

Ainda de acordo com a PAGASA, esta foi apenas a nona vez que um asteroide próximo ao nosso planeta é descoberto antes de impactar com ele.