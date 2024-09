Pedra é um âmbar, formada a partir da petrificação de seiva de árvores antigas - Divulgação/Museo de Buzau

Pedra é um âmbar, formada a partir da petrificação de seiva de árvores antigasDivulgação/Museo de Buzau

Publicado 05/09/2024 17:27

Uma idosa na Romênia usava uma pedra semipreciosa avaliada em R$ 6,4 milhões como peso de porta por décadas, sem que ninguém percebesse. Em uma ocasião, a senhora foi assaltada e perdeu todas as suas joias, mas a pedra passou despercebida pelos ladrões. A peça é um âmbar, formada a partir da petrificação de seiva de árvores antigas.

A pedra foi encontrada em um rio. A dona do objeto morreu em 1991. Um de seus parentes, cujo nome e relação não foram divulgados, herdou a peça e suspeitou que pudesse se tratar de uma pedra preciosa.

O estado da Romênia adquiriu a pedra e a declarou como tesouro nacional. O objeto foi enviado por autoridades ao Museu de História de Cracóvia, na Polônia. A instituição, que possui uma seção especializada em pedras preciosas e semipreciosas, confirmou que a peça é um âmbar com uma idade estimada entre 38,5 e 70 milhões de anos.

O âmbar é uma gema semipreciosa que se forma a partir da petrificação da resina de árvores. A principal fonte está na região do leste europeu, com destaque para a Romênia, onde a pedra é encontrada em grandes quantidades.

O objeto está exposto no Museu da Província de Buzau, como explicou o diretor Daniel Costache. "A descoberta foi muito significativa tanto no âmbito da ciência quanto no museológico", afirmou o diretor do museu. Costache acredita que não é possível estimar o valor da pedra e considera que ela é o maior pedaço do tipo já encontrado até hoje.