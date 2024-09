Ex-presidente dos EUA e candidato na atual eleição, Donald Trump - Justin Lane/AFP

Ex-presidente dos EUA e candidato na atual eleição, Donald TrumpJustin Lane/AFP

Publicado 05/09/2024 15:01

O candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse que "este país irá à depressão no estilo 1929" se a democrata Kamala Harris vencer as eleições de novembro. "As pessoas não podem comprar uma casa porque os juros estão muito altos", afirmou o ex-presidente, em entrevista à Fox News

Trump também disse na entrevista "não teria ocorrido 7 de outubro se eu fosse o presidente" dos Estados Unidos, em referência ao ataque do Hamas ao território de Israel que resultou na morte de 1,2 mil pessoas e na captura de 250 reféns. Trump afirmou ainda que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, "disse que todo mundo teme Trump", em referência a líderes globais.

"Estamos no território da Terceira Guerra Mundial", disse o ex-presidente americano, ressaltando que tal conflito poderá ocorrer se Kamala Harris vencer as eleições de novembro.