Registros mostraram os bombeiros retirando o carro do buraco - Reprodução / Vídeo

Publicado 05/09/2024 14:49

Um casal de idosos ficou ferido após o carro em que estavam cair em um grande buraco que se abriu repentinamente no meio da rua em Seul, capital da Coreia do Sul. A mulher, de 76 anos, chegou a sofrer uma parada cardíaca (RPC), mas se recuperou após receber reanimação cardiopulmonar, técnica de massagem na região do peito, nos primeiros socorros.

Segundo o jornal sul-coreano "JoongAng Daily", não houve informações sobre ferimentos no homem, de 82 anos. O caso aconteceu na última quinta-feira (29). Registros do "The Independent" mostraram o veículo, de modelo SUV, afundado em um buraco que aparentava ter mais de 2 metros de altura.

Ju Isaac, um conselheiro do distrito local de Seodaemun, afirmou ao portal americano "CBS News" afirmou que passou pelo local antes do buraco se formar e que o asfalto parecia estar amolecendo.

Ainda de acordo com o veículo, o ministro de Terra, Infraestrutura e Transporte da Coreia do Sul afirmou que ao menos 879 buracos foram registrados no país de 2019 a junho de 2023.