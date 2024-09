Rich Homie Quan morre aos 34 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 16:41

Rio - O rapper americano Rich Homie Quan foi encontrado morto dentro de casa, nesta quinta-feira (5). O artista, que tinha 34 anos, morava em Atlanta no estado da Geórgia, nos EUA. A notícia da morte foi confirmada pelo site "TMZ Hip Hop" pela família do rapper e um representante do necrotério do Condado de Fulton.

Ao portal, a família de Rich Homie Quan disse estar arrasada e com o coração partido por sua morte repentina, além de estar desesperadamente procurando por respostas. Embora a causa da morte não tenha sido confirmada, boatos de uma overdose acidental circulam nas redes sociais e na imprensa americana.

O rapper Boosie Badazz, amigo de Rich Homie Quan, foi um dos que lamentou a morte do companheiro de música. "Acabei de receber a notícia de que @richhomiequan acabou de ter uma overdose‼ Eu falei com o Quan outro dia", escreveu ele no X, antigo Twitter.