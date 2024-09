Kim Ye-ji, da Coreia do Sul, foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - Alain Jocard / AFP

Publicado 20/09/2024 10:40 | Atualizado 20/09/2024 10:41

Rio - O sucesso da atiradora sul-coreana Kim Ye-ji nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 rendeu um papel numa série de TV. A medalhista de prata na prova de pistola de ar de 10 metros vai interpretar uma assassina em "Crush", anunciada nesta sexta-feira (19) pela produtora de entretenimento Asia Lab.

Kim Ye-ji, de 32 anos, viralizou durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 por sua calma e estilo. A atiradora utilizava um boné de beisebol com a aba virada para trás e ganhou desenhos de fãs, inspirados em suas roupas durante a competição na capital francesa.

Durante a Olimpíada de Paris, Kim Ye-ji foi convidada para ser a estrela de uma sessão de fotos com a Louis Vuitton, além de assinar contrato com uma agência de talentos sul-coreana. A ideia do acordo é investir na carreira como modelo e atriz.