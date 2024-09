Memphis Depay estreou pelo Corinthians ao entrar no segundo tempo - Reprodução de TV

21/09/2024

Memphis Depay saiu do banco de reservas para estrear pelo Corinthians, neste sábado (21), mas quem brilhou foi Ángel Romero. O paraguaio marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o lanterna Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Garro marcou o outro.



Apesar dos três pontos, o Timão não deixou a zona de rebaixamento porque o Vitória também venceu na rodada: 1 a 0 em casa sobre o Juventude. Com os resultados, os dois times vencedores ultrapassaram momentaneamente o Fluminense, que joga às 18h30 o clássico com o líder Botafogo.



Mesmo ainda no Z-4, o Corinthians teve muito a comemorar com Memphis Depay, que entrou aos 21 minutos do segundo tempo, no lugar de Yuri Alberto, quando o jogo já estava 2 a 0. O holandês por pouco não fez o primeiro gol pelo novo clube, ao receber livre dentro da área, mas parou no goleiro Pedro Rangel.



"É louco, eu realmente aproveitei o ambiente. Eu me sinto muito bem recebido. Em um estádio assim e com uma torcida assim, tenho certeza de que vamos melhorar", disse Memphis Depay ao Premiere.



"Eu lido com as circunstâncias, eu vim para ajudar, tento estar pronto o mais rapidamente possível. Não joguei na maior intensidade, nós estávamos ganhando. Vou tentar melhorar o quanto antes para ajudar o time".