Rebeca Andrade disputou primeira competição após brilhas na Olimpíada de Paris - Paul Ellis / AFP

Publicado 22/09/2024 13:07

Maior medalhista do Brasil na história olímpica, Rebeca Andrade conquistou o ouro nas barras assimétricas no Campeonato Brasileiro de ginástica artística neste domingo (22) em João Pessoa. Foi a primeira competição de Rebeca depois da participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.



A ginasta marcou 14.500 neste domingo. Na classificação, no sábado, ela já havia feito uma apresentação segura e conseguiu 14.300, 1.500 acima da segunda colocada.



"É um honra servir de referência para as crianças", afirmou a ginasta ao Sportv sobre a torcida no ginásio em João Pessoa que a ovacionava em suas apresentação.



Na Paraíba, Rebeca também competiu no salto, no qual conseguiu 14.600, no sábado, mas como optou por não realizar o segundo, não avançou para a final neste domingo. Ela afirmou que fazer apenas um salto estava programado para ajudar o Flamengo, seu clube, a pontuar na competição.



"Foi bom, me preservei e fiz uma série mais tranquila nas paralelas", afirmou.



Rebeca Andrade afirmou que no próximo ciclo olímpico pretende priorizar as paralelas e o salto, deixando o solo mais de lado para tentar preservar mais a parte física. Ela foi ouro no solo em Paris-2024 e, no pódio, foi reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles.



A ginasta se disse bastante cansada neste fim de temporada, não quis falar muito sobre as pretensões esportivas, mas foi direta sobre os planos até o final do ano. "Descansar", afirmou ela sem pestanejar, acrescentando que isso inclui sessões de fisioterapia.