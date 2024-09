É o primeiro título de Bia Haddad na temporada e o quarto de sua carreira - Jung Yeon-je / AFP

Publicado 22/09/2024 10:05 | Atualizado 22/09/2024 11:17

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia derrotou a russa Daria Kasatkina, número 13 do ranking mundial, de virada em três sets (1/6, 6/4 e 6/1) na final do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, e conquistou assim seu primeiro título da temporada, neste domingo (22). A paulista de 28 anos confirmou que está em ótima fase, vencendo 12 das últimas 14 partidas disputadas.



Kasatkina, primeira cabeça de chave deste torneio, começou o jogo com amplo domínio e venceu o primeiro set com um retumbante 6-1 em apenas 26 minutos.A tenista europeia parecia ter a situação sob controle ao quebrar novamente o saque da adversária no game de abertura do segundo set e sacar para abrir 4 a 2. Mas nesse momento Bia Haddad reagiu.



A brasileira elevou o nível de seu jogo, ajustando a bola às linhas e conseguiu duas quebras para levar a final ao terceiro set, onde Kasatkina (que perdeu quatro das cinco finais que disputou este ano) desabou e não conseguiu mais fazer frente a Bia Haddad.

"Sei que o tênis muda muito rápido. Comecei a jogar melhor no final do segundo set e aí meu tênis apareceu. Terminei do jeito que queria e acho que mereci a vitória", afirmou Bia após a final.



A brasileira admitiu que vive um bom momento: "Me sinto mais forte, mais competitiva agora. Estou num bom momento, fazendo as coisas bem, trabalhando muito e já preparada para a próxima semana."



Este é o primeiro título da brasileira nesta temporada e o quarto na carreira, depois de Zhuhai (China) em 2023 e Birmingham e Nottingham em 2022.