Hexacampeão do Brasileiro feminino, o Corinthians é o único campeão entre 2020 e 2024Mauro Horita / CBF

O Corinthians conquistou o hexa do Brasileiro feminino ao derrotar o São Paulo por 2 a 0, gols de Jaqueline e Carol Nogueira, e ainda quebrou o próprio recorde de público em uma partida de futebol de mulheres no continente sul-americano.



Com torcida única, o Timão, superando os 42.566 presentes na final do ano passado, no mesmo estádio, contra a Ferroviária. E o número chegou perto do recorde deste ano entre os homens, 45.747 torcedores na estreia de Memphis Depay no sábado (21)

Potência no futebol feminino do Brasil, o Corinthians viu os torcedores abraçarem a equipe nos últimos anos. Não à toa, possui quatro dos cinco melhores públicos já registrados, e esteve presente no quinto jogo, contra o Internacional no Beira-Rio, na final de 2022.



Corinthians tem cinco títulos seguidos



Maior vencedor do Brasileiro feminino, a equipe paulista domina a competição nos últimos anos. Dos seis títulos, cinco foram conquistados em sequência, entre 2020 e 2024. O primeiro foi em 2018.



Na final deste domingo, o Timão já entrou muito perto do hexa, já que havia vencido a partida de ida por 3 a 1, no MorumBis.