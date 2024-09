Partida entre França e Irã pela Copa do Mundo de Futsal levantou suspeitas - Reprodução

Partida entre França e Irã pela Copa do Mundo de Futsal levantou suspeitasReprodução

Publicado 22/09/2024 17:30

Considerado um dos melhores da história do futsal, Falcão apontou que o confronto entre França e Irã teria sido manipulado para definir os caminhos no mata-mata da Copa do Mundo, que está sendo disputada no Uzbequistão. O ex-jogador lamentou o contexto do duelo e abordou sobre o impacto disso para a evolução da modalidade.

"A gente vê duas equipes em uma fase de grupos, já classificadas independentemente do resultado, mas nenhuma tentando a primeira colocação. É um desrespeito à Copa do Mundo. Um jogo claramente combinado, desde o primeiro minuto, para ser 0 a 0. Os caras estavam olhando para o relógio, gastando tempo, chutando para fora e fingindo que erraram", disse Falcão.

O Irã venceu pelo placar de 4 a 1 em jogo válido pela última rodada do Grupo F. Os adversários já chegaram classificados e decidiriam apenas as colocações na chave.

Quem também se manifestou nas redes foi Rodrigo "Capita", fixo que marcou época na seleção brasileira devido à qualidade nas finalizações, distribuição e vigor físico. O jogador do Magnus classificou a partida como "uma das maiores vergonhas do futsal".

"O primeiro lugar da chave enfrentaria o Marrocos e o segundo, a Tailândia. No primeiro tempo teve falta na entrada da área em dois lances, o cara chutava direto para lateral ou escanteio. Uma vergonha! Tomara que os dois saiam (da competição), vou torcer demais para os dois serem eliminados nas oitavas."

Com o resultado, a França terminou em segundo e irá encarar a Tailândia pelas oitavas de final do Mundial na sexta-feira (27). Já o Irã enfrentará o Marrocos, no dia seguinte.