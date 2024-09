Dana White revelou que existe uma grande negociação do UFC no mercado brasileiro - (Foto: Reprodução)

Publicado 22/09/2024 16:00

Um dos cards mais tradicionais do Ultimate, o UFC São Paulo não foi realizado nesta temporada de 2024. A organização, desde 2012, exceto no período da pandemia de Covid-19, visitou anualmente a capital financeira do país.



Ao "MMA Fighting", Dana White comentou sobre o assunto. O presidente do UFC adotou uma resposta genérica para tratar sobre a ausência do card em São Paulo, mas revelou que tem um "grande acordo" sendo negociado no país.