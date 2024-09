A atacante do Preston, Milutin Osmajic mordeu o pescoço do lateral-esquerdo Owen Beck, do Blackburn - Reprodução de vídeo

Publicado 22/09/2024 16:40

Luís Suárez eternizou, e Milutin Osmajic repetiu o gesto ao morder um adversário. A agressão aconteceu durante uma confusão entre jogadores, e o atacante do Preston aproveitou-se para atacar o pescoço do lateral-esquerdo Owen Beck, do Blackburn.



A partida pela Champioship, segunda divisão inglesa, já estava no fim quando Owen se envolveu em uma áspera discussão com Duane Holmes, o que desencadeou a confusão com os jogadores dos dois times.



Foi nesse momento em que Osmajic aproveitou e mordeu opescoço do jogador do Blackburn, relembrando o que Suárez fez com o italiano Chiellini na Copa do Mundo de 2024.



Só que, ao contrário do uruguaio que foi expulso, o atacante do Preston recebeu apenas cartão amarelo. Entretanto, ele pode ser punido pela federação inglesa, que está investigando o caso.



"Owen ficou com uma marca grande no pescoço. Ele mostrou para todo mundo, ficou muito desapontado por ter sido expulso. Mas é claro que ele não gosta de ter aquilo no pescoço. É uma coisa séria, ninguém gosta de ser mordido", disse o técnico do Blackburn, John Eustace.