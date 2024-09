Artur Jorge em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 23/09/2024 13:45

Rio - O gol de Luiz Henrique que decretou a vitória no clássico sobre o Fluminense teve um sabor especial. Além de garantir a liderança isolada do Brasileirão, o Glorioso alcançou a marca de 100 gols em 2024 e se tornou a primeira equipe da Série A a alcançar o feito.

Em 59 jogos na temporada, o Botafogo soma 100 gols marcados e apenas 53 sofridos (menos de um por partida). Segundo o "SofaScore", o Alvinegro criou 114 grandes oportunidades e precisa de 8.1 finalizações para marcar um gol.

Ao todo, o Botafogo tem 66.7% de aproveitamento na temporada, com 35 vitórias, 13 empates e apenas 11 derrotas. O Alvinegro é o líder isolado do Brasileirão com 56 pontos e está vivo na disputa pelo título da Libertadores.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na partida de ida, as equipes empataram sem gols, no Nilton Santos.