Luiz Henrique fez o gol da vitória do Botafogo sobre o FluminenseVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2024 07:00 | Atualizado 23/09/2024 08:52

Rio - Líder do Brasileiro, o Botafogo continua sendo o clube com mais chances matemáticas de conquistar a Série A. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos pelo portal "Infobola", o Alvinegro tem 65% de possibilidades de ser tricampeão da competição.

A rodada foi positiva para os três primeiros colocados. Além do clube carioca, que bateu o Fluminense, em clássico, o Palmeiras derrotou o Vasco, em São Januário, e o Fortaleza goleou o Bahia, no Castelão. Os dois são os principais concorrentes do Alvinegro na luta pelo título.

Em segundo lugar, o Palmeiras aparece com 21% de possibilidades de conquistar o Brasileiro pela terceira vez seguida. Logo atrás, o Fortaleza conta com 13%. O Botafogo tem três pontos de vantagem sobre os paulistas e quatro sobre o clube cearense.

O Flamengo aparece como o último clube com chances matemáticas de título do Brasileiro. Derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, a equipe de Tite alimenta apenas 1% de possibilidades de conquistar a taça.