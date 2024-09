Júnior Santos em ação durante treino do Botafogo nesta segunda-feira (23) - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 23/09/2024 16:03

Rio - Cuiabano, Eduardo e Júnior Santos retornaram de lesão e participaram do treino do Botafogo nesta segunda-feira (23) no CT Lonier. Os três realizaram atividades com o elenco alvinegro e se aproximaram do retorno aos gramados.

Nesta segunda (23), os três participaram da preparação do Glorioso para enfrentar o São Paulo, na próxima quarta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América.