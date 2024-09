Tite está pressionado pelo mau momento do Flamengo na temporada - AFP

Publicado 23/09/2024 12:10

oito pontos conquistados, à frente de cinco clubes que lutam contra o rebaixamento.

A derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Grêmio , em Porto Alegre, foi a quarta em oito partidas no returno do Brasileirão. Com apenas duas vitórias, o time de Tite ocupa apenas a 15ª posição neste recorte, com

A queda no desempenho é gritante. Se no primeiro turno teve 68,52% de aproveitamento e estava a três pontos do líder, mesmo com uma partida a menos, o Rubro-Negro agora tem 33,3% e viu a distância para o Botafogo subir para nove pontos.



Flamengo não pontuou fora de casa



Foram 13 gols sofridos, numa média de 1,6 por jogo, com 10 marcados (1,25). Já são três rodadas sem vencer, com apenas um ponto conquistado, no 1 a 1 com o Vasco, e duas derrotas fora de casa, para Corinthians (2 a 1) e Grêmio.



O Flamengo ainda perdeu outras duas como visitante: para São Paulo por 1 a 0) e sofreu a goleada por 4 a 1 para o rival Botafogo. Em outro confronto direto, empatou no Rio com o Palmeiras, em 1 a 1.



Já as únicas vitórias no returno foram no Maracanã, contra o lanterna Atlético-GO (2 a 0) e o Red Bull Bragantino (2 a 1), que está em queda livre e se aproximou do Z-4.



A classificação no returno do Brasileirão

1. Fortaleza: 19 pontos, 79.17% de aproveitamento

2. Palmeiras: 17 pontos, 70.83%

3. Botafogo: 16 pontos, 66.67%

4. Grêmio: 16 pontos, 66.67%

5. Internacional: 15 pontos, 62.50%

6. Vitória: 13 pontos, 54.17%

7. Fluminense: 13 pontos, 54.17%

8. São Paulo: 12 pontos, 50.00%

9. Vasco: 12 pontos, 50.00%

10. Bahia: 11 pontos, 45.83%

11. Atlético-MG: 11 pontos, 45.83%

12. Juventude: 11 pontos, 41.67%

13. Cruzeiro: 9 pontos, 37.50%

14. Corinthians: 9 pontos, 37.50%

15. Flamengo: 8 pontos, 33.33%

16. Criciúma: 8 pontos, 33.33%

17. Atlético-GO: 6 pontos, 25.00%

18. Bragantino: 6 pontos, 25.00%

19. Athletico-PR: 6 pontos, 25.00%

20. Cuiabá: 5 pontos, 20.83%