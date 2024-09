Carlinhos, do Flamengo, foi expulso na derrota para o Grêmio após agressão a Kannemann - Wilber Junior/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 24/09/2024 10:48

Carlinhos pode ser indiciado no Tribunal em dois artigos. O mais grave seria o 219 (danificar praça de desportos) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de 30 a 180 dias, multa de R$ 100 a R$ 100 mil e pagamento de indenização por danos causados.

"a caminho do vestiário, o jogador desferiu um soco na área de revisão do var, quebrando o acrílico".

Ele vai responder por ter dado um soco na cabine do VAR ao sair de campo após a expulsão. Na súmula do jogo, o árbitro relatou o dano ao equipamento:

Se pegar a pena máxima, o atacante estará fora do restante do Brasileirão. Entretanto, outro caso semelhante teve uma punição mais branda. Em 2020, Gatito, do Botafogo, foi julgado no mesmo artigo por dar um chute na cabine do VAR.



Mas a Procuradoria do STJD homologou, na época, uma proposta de Transação Disciplinar, aceita pelo goleiro e pelo clube, de uma pena de apenas três jogos de suspensão. Ele ainda gravou um vídeo pedindo desculpas pelo que fez.



O outro risco de punição

Só que Carlinhos também deve ser julgado pelo tapa no zagueiro do Grêmio. A tendência é que o jogador do Flamengo seja enquadrado no artigo 250 (ato hostil), o que pode render uma suspensão de uma a três partidas.



Mas também há a possibilidade de ele ser denunciado pelo artigo 254-A (praticar agressão física durante a partida). Neste caso, a punição é de quatro a 12 partidas.