Carlinhos, do Flamengo, foi expulso na derrota para o Grêmio após agressão a Kannemann - Wilber Junior/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 24/09/2024 17:14

racismo contra o atacante Carlinhos, do Flamengo, após a expulsão do jogador na partida do último domingo, em Porto Alegre, vencida pelo Imortal pelo placar de 3 a 2. O Grêmio publicou nota nesta terça-feira (24) afirmando que duas perícias contratadas pelo clube descartaram, do Flamengo, após a expulsão do jogador na partida do último domingo, em Porto Alegre, vencida pelo Imortal pelo placar de 3 a 2.

A diretoria do clube gaúcho citou o vídeo divulgado pelo portal "Lance!", e informou que recolheu provas, identificou o torcedor supostamente envolvido no caso e cobrou retratações.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense tomou uma série de medidas para esclarecer o fato. Identificou o torcedor responsável pela fala, ouviu testemunhas que presenciaram o ocorrido e contratou duas empresas especializadas em perícias para analisar o áudio do vídeo que mostra a saída do jogador Carlinhos pelo túnel de acesso ao vestiário. (...) O Grêmio ratifica que NÃO HOUVE QUALQUER OCORRÊNCIA DE INJÚRIA RACIAL ao atleta do Flamengo na Arena."

"A presença desse fonema específico fortalece a hipótese de que o termo pronunciado esteja mais alinhado com expressões como 'tá brabinho' ou 'tá bravinho', descartando a possibilidade de 'macaquinho' com base na análise dos sons identificados", escreveu o Grêmio.