Estádio Campeón del Siglo, palco do duelo entre Flamengo e PeñarolDivulgação / Peñarol

Publicado 24/09/2024 17:19

Montevidéu - O Flamengo enfrenta o Peñarol na próxima quinta-feira (26) em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores da América. O duelo será no Estádio Campeón del Siglo, no Uruguai, e os aurinegros, além de terem esgotado seus ingressos, tentam comprar entradas destinadas à torcida do clube carioca.