Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu que o julgamento que pode anular o jogo entre Fluminense e São Paulo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão, acontecerá na quinta-feira (26), às 10h. O Tricolor Carioca venceu o adversário por 2 a 0 no Maracanã

O Tribunal Pleno, que é a última instância do STJD, julgará o pedido do São Paulo . O clube defende que o árbitro daquela partida, Paulo Cesar Zanovelli, deixou de cumprir as regras do jogo por validar o primeiro gol do Flu.

Um trecho do artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) diz que "a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado".

Entenda o caso

O São Paulo acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias, que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos.

No entanto, Thiago Silva pensou que infração tivesse sido assinalada, ajeitou a bola com a mão e cobrou o que seria a falta. Logo depois, o Flu balançou as redes. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe comandada por Mano Menezes.

Em análise divulgada no dia 6 de setembro , Paulo Cesar Zanovelli é questionado pela equipe que está na cabine do VAR e diz que viu a falta de Calleri, mas que optou por dar vantagem: "Para mim, disputa de espaço entre Calleri e Thiago Santos. Calleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Calleri. Era falta para o Fluminense".

Na sequência, um dos auxiliares fala para o árbitro que Thiago Silva, por entender que tinha sido marcada a falta, coloca a mão na bola para reiniciar a partida. A partir disso, o VAR sugere que o árbitro veja o lance no vídeo.

Enquanto assiste, Paulo Cesar Zanovelli reforça que viu a falta de Calleri. Quando Thiago Silva coloca a mão na bola, porém, ele se contradiz.

"Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?", diz, antes de sair do monitor.