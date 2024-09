Diego Costa comemora seu gol, o terceiro do Grêmio na vitória contra o Flamengo - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Diego Costa comemora seu gol, o terceiro do Grêmio na vitória contra o FlamengoLucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 23/09/2024 20:38

Ex-atacante do Botafogo, Diego Costa profetizou o gol que marcou na vitória do Grêmio sobre o Flamengo por 3 a 2 , no último domingo (22), pelo Brasileirão. Ainda no aquecimento, o atacante sentiu que balançaria as redes e fez uma aposta com Edenilson. Os dois entraram juntos na partida, e o volante deu a assistência para o centroavante.

"Edenilson fez uma jogada. A gente tinha até brincado. A gente estava aquecendo juntos e eu falei: 'Irmão, hoje eu faço um'. E a gente fez uma aposta. Ele fez uma apostam, né, agora vai ter que me pagar. Estou feliz por poder marcar e ajudar o Grêmio a sair com a vitória", contou Diego Costa.

Perguntado sobre qual foi a aposta, Diego Costa não quis dividir a informação. No entanto, na sua comemoração, o jogador fez um sinal com uma mão aberta, e outra fechada em direção ao volante do Grêmio.

Ao balançar as redes, o atacante encerrou um jejum de três meses sem marcar. O último gol havia sido em junho, na vitória do Imortal sobre o Huachipato (CHI) por 1 a 0, pela fase de grupos da Libertadores.

Diego chegou ao Grêmio desde fevereiro deste ano. Ele estava livre no mercado desde o fim da última temporada, quando deixou o Botafogo. Com a camisa do Glorioso, disputou 15 partidas e anotou três gols.