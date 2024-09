Haaland encara Gabriel Magalhães em Manchester City x Arsenal - Paul Ellis / AFP

Publicado 23/09/2024 19:22



O empate por 2 a 2 entre Arsenal e City teve emoção até o final, mas também confusões e provocações, principalmente com Erling Haaland. Após o gol do time de Manchester no último lance, o camisa 9 dos Citizens jogou a bola na cabeça do zagueiro Gabriel Magalhães. A atitude, porém, não trouxe nenhuma punição para o norueguês.

O VAR não considerou a bolada agressiva e nem pediu ao árbitro da partida, Michael Oliver, para revisar o lance. Nesta segunda-feira (23), jornais ingleses noticiaram que o atacante passará impune pela Premier League e pela Federação Inglesa.



A expulsão de Trossard, volante do Arsenal, e a não expulsão de Haaland irritou o time e os torcedores do Arsenal. O belga tomou o segundo amarelo depois de uma falta em Bernardo Silva.

O treinador do Arsenal foi perguntado sobre as decisões da arbitragem na partida e a bolada de Haaland em Gabriel Magalhães, mas não quis comentar. Antes de comandar os Gunners, Arteta trabalhou como auxiliar técnico de Guardiola no Manchester City e sempre teve uma boa relação com o treinador.

Por outro lado, atitude de Haaland rendeu uma dura crítica de Ian Wright, um dos ídolos do Arsenal. Ele postou um vídeo em seu perfil no Instagram em que mostrava estar decepcionado e irritado com o atacante. O ex-jogador dos Gunners disse que a atitude do jogador foi covarde.



"Sabem o que realmente me deixou incomodado? O movimento covarde de Haaland, jogar a bola na cabeça de Gabi (Magalhães) quando ele não está olhando, quando ele está de costas para ele", reclamou Ian.



"É uma atitude covarde. Gabi olharia nos seus olhos. Isso é o que me incomoda mais do que qualquer outra coisa. Achei que você fosse maior do que isso", completou.

Além dessa polêmica, o atacante ainda se envolveu em uma confusão com Thomas Partey, volante do Arsenal, e provocou Mikel Arteta. O brasileiro Gabriel Jesus ainda abordou Haaland para defender o treinador e acabou chamado de "palhaço" pelo norueguês.