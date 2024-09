David Luiz em ação durante jogo do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/09/2024 16:52

"No Maracanã, a gente teve muito mais posse de bola. Eles conseguiram encaixar no primeiro contra-ataque e fazer o gol, isso determina. E depois a paciência, é sempre muito difícil quando você já começa um jogo de Copa levando 1 a 0, e fica aquela inquietude com a bola. Mas sabemos da nossa qualidade. A gente tem que montar um plano muito eficaz e inteligente. Lá vai ser muito difícil, vai ter muita pressão, catimba, mas a gente tem um time muito qualificado, temos totais condição de passar", disse David Luiz, na zona mista da Arena do Grêmio.

O Flamengo perdeu a partida de ida , no Maracanã, por 1 a 0. Agora, a equipe de Tite precisa vencer o jogo da volta por pelo menos dois gols de diferença para avançar de forma direta às semifinais.