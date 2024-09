Torcedor do Fortaleza tatuou autógrafo do CEO Marcelo Paz na testa - Reprodução

Publicado 23/09/2024 14:42

Fortaleza decidiu fazer uma homenagem inusitada para Marcelo Paz, ex-presidente e atual CEO do clube. Após a vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (21), no Castelão, Douglas Sousa, conhecido nas redes sociais como Toguro da Shopee, pediu um autógrafo do dirigente em um lugar nada comum: na testa. Depois, decidiu tatuar a assinatura. Rio - Um torcedor dodecidiu fazer uma homenagem inusitada para Marcelo Paz, ex-presidente e atual CEO do clube. Após a vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (21), no Castelão, Douglas Sousa, conhecido nas redes sociais como Toguro da Shopee,

Toguro compartilhou um vídeo com o momento em que Marcelo Paz assina sua testa e da sessão para tatuar. O CEO agradeceu o carinho do torcedor.

"Por essa eu não esperava! Deus te abençoe sempre e sua família!", escreveu Paz.

Marcelo Paz foi quem comandou o trabalho de reconstrução do Fortaleza nos últimos anos, que levou o clube da Série C até as primeiras posições da Série A. Além disso, levou o Leão do Pici à disputa da Libertadores e à final da Copa Sul-Americana, além de ter conquistado o tricampeonato da Copa do Nordeste.

Com a vitória sobre o Bahia, o Fortaleza se manteve na caça ao líder Botafogo. O time nordestino é o terceiro colocado do Brasileirão, com 52 pontos, enquanto o Alvinegro tem 56.