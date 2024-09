Leila Pereira ao lado de Caio Paulista - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 23/09/2024 23:14

São Paulo - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que a defesa de Caio Paulista tem "provas muito robustas" para provar a inocência do atleta, que foi acusado de agressão pela ex-namorada Clara Monteiro . A mandatária também ressaltou que não pode deixar o "tribunal da internet" condenar o jogador. As declarações foram dadas nesta segunda-feira, 23, no lançamento de sua candidatura à reeleição do Alviverde.

"O Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, preciso guardar o depoimento do atleta, porque ele não depôs ainda. Foi marcado para semana que vem. E, gente, eu não posso deixar que o tribunal virtual já condene um atleta. Não passa pela cabeça das pessoas que ele pode ser inocente? Então, não vou me precipitar, vou esperar as investigações, eu vou esperar a decisão. Se houver algum processo, e aí, sim, o Palmeiras tomará uma decisão, mas, por enquanto, o Caio é atleta do Palmeiras. Ele continua trabalhando normalmente", disse Leila.

"Eu conversei com ele e com a advogada dele. Não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi. São provas muito robustas, que afirmam que não houve o que a menina alega ter havido. Se houve alguma agressão... Isso as provas que foram apresentadas a mim, mas eu não sou delegada de polícia, não sou juíza. Mas são provas muito robustas. Então, eu acho que é prudente nós aguardarmos e deixarmos o atleta se defender. E aí, sim, depois de uma decisão das autoridades, tomar alguma providência", completou.

Em uma sequência de publicações nas redes sociais, a ex-namorada de Caio Paulista postou fotos de hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas. O lateral-esquerdo nega ter agredido Clara, que é mãe de um dos seus filhos.

Em nota oficial, a assessoria de Caio Paulista afirmou que o atleta é "inocente" e reforçou a confiança de que as investigações irão "desmentir as acusações que o jogador recebeu". O Palmeiras se reuniu com o atleta, ouviu suas alegações e afirmou que está "acompanhando o caso de perto".