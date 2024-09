Caio Paulista em treino do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Caio Paulista em treino do Palmeiras Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 19/09/2024 12:35

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar as denuncias de Ana Clara Monteiro, de 21 anos, ex-namorada de Caio Paulista, que acusa o jogador do Palmeiras de agressão. Ela tornou o caso público no último domingo e fez um boletim de ocorrência contra o atleta na última terça-feira.

A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, local em que Ana Clara prestou depoimento, marcou o comparecimento de Caio Paulista para os próximos dias. Os detalhes da ação estão sendo preservados.



Em uma sequência de publicações nas redes sociais, no último fim de semana, a ex-namorada de Caio Paulista postou fotos de hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas. O lateral-esquerdo nega ter agredido Clara, que é mãe de um dos seus filhos.



Em nota oficial, a assessoria de Caio Paulista afirmou que o atleta é "inocente" e reforçou a confiança de que as investigações irão "desmentir as acusações que o jogador recebeu". O Palmeiras se reuniu com o atleta, ouviu suas alegações, e afirmou que está "acompanhando o caso de perto".



Caio Paulista, de 26 anos, defende o Palmeiras desde o começo do ano. Na temporada passada ele estava no São Paulo. O jogador atuou pelo Fluminense nas temporadas de 2020 a 2022.