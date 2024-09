Jogadoras do Brasil se abraçam em comemoração na Olimpíada de Paris - Clement Mahoudeau / AFP

Jogadoras do Brasil se abraçam em comemoração na Olimpíada de ParisClement Mahoudeau / AFP

Publicado 18/09/2024 17:53 | Atualizado 18/09/2024 17:55

A Conmebol confirmou que a Copa América feminina de futebol terá sua nova edição em 2025, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador. Em 2020, a entidade já havia anunciado a intenção de realizar o torneio a cada dois anos.

A competição será classificatória para a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil. A distribuição das vagas, porém, ainda será definida.

Em 2022, o Brasil levou a melhor na Copa América e levantou a taça na Colômbia, vencendo a final sobre as anfitriãs por 1 a 0. Neste ano, as jogadoras conquistaram a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris

Agora, a Seleção feminina retornará às atividades em outubro com a data Fifa entre os dias 21 e 30. O objetivo da CBF é realizar amistosos no Brasil no período com local e adversários ainda em negociação.