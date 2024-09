Logo do Mundial de Clubes de 2025 - Reprodução / Fifa

Publicado 18/09/2024 15:50

Rio - Com uma vaga sul-americana em aberta, o Mundial de Clubes de 2025 ainda aguarda o último representante no continente. Com Flamengo e Fluminense garantidos, o Rio de Janeiro pode se tornar a única cidade do planeta a ter três representantes no torneio, que será disputa nos Estados Unidos.

Até o momento, o Rio está ao lado de Madri e de Buenos Aires com dois representantes. A capital espanhola terá a participação do Real e do Atlético. Já a capital argentina tem a presença de River Plate e Boca Juniors na competição de 2025.

A possibilidade do Rio ter mais um representante depende do Botafogo. O Alvinegro está nas quartas de final da Libertadores e precisa ser campeão da principal competição de clubes da América do Sul para garantir a sua vaga.

Além desta vaga que ainda falta ser preenchida pela Conmebol, o Mundial de Clubes aguarda a equipe que irá representar os Estados Unidos, país sede, na competição. O torneio será disputado no ano que vem no meio do ano.