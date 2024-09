Gabriel Bortoleto pode ganhar oportunidade na Fórmula 1 em 2025 - Divulgação

18/09/2024

Rio - Destaque da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto recebeu elogios de Neymar. O jovem piloto brasileiro, de 19 anos, assumiu a liderança da categoria de acesso à Fórmula 1 após o GP do Azerbaijão, no último domingo (15), e tem o nome especulado na principal categoria de automobilismo na próxima temporada.

"Brasil no topo e pronto pra fazer história! Boa sorte, moleque", escreveu Neymar após compartilhar uma foto de Gabriel Bortoleto nas redes sociais.

Vale lembrar que o título da Fórmula 2 não garante vaga na Fórmula 1, mas pode abrir portas. Em 2022, o brasileiro Felipe Drugovich foi campeão, mas conseguiu apenas um lugar como reserva na Aston Martin. No ano passado, o francês Theo Pourchaire também conquistou o título e não garantiu lugar.

Gabriel Bortoleto pode atingir um feito que apenas três pilotos conseguiram na história: ser campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em sua temporada de estreias. Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri foram os únicos que conseguiram e, atualmente, defendem Ferrari, Mercedes e McLaren, respectivamente.

Vencedor do GP do Azerbaijão, Oscar Piastri foi o último campeão da Fórmula 2 a assegurar um lugar na Fórmula 1. Ele conquistou o título da categoria de acesso em 2021. Um ano antes, Mick Schumacher, filho do heptacampeão, também foi campeão e conseguiu lugar no grid, mas não vingou e foi dispensado.